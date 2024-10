Cittadinanza Attiva 2024 ad Alghero: successo e criticità sugli sgravi TARI

La stessa amministrazione ha assicurato che gli importi corretti sarebbero stati inviati successivamente, invitando i cittadini a non procedere con i pagamenti delle fatture non aggiornate. In merito alla gestione del progetto, l’assessore Raffaella Sanna ha dichiarato che, nonostante questi inconvenienti, il progetto continua a riscuotere grande successo, con 109 adesioni solo nell’ultima edizione. Sanna ha sottolineato l’importanza del senso di responsabilità mostrato dai cittadini algheresi, che partecipano non solo per ottenere lo sconto, ma anche per contribuire concretamente al miglioramento della città. Il progetto prevede anche l’esenzione totale dalla TARI per i cittadini che si dedicano a progetti di riuso e riciclo per la creazione di arredi urbani, con un limite di dieci adesioni. Per le associazioni che partecipano al programma, invece, l’esenzione dai tributi è sostituita dall’esenzione totale del Canone Unico Patrimoniale per un massimo di dieci manifestazioni organizzate durante l'anno. L’assessore ha confermato che l’amministrazione sta lavorando per migliorare la gestione del progetto, cercando di evitare in futuro i disguidi avvenuti in passato.

Il progetto Cittadinanza Attiva di Alghero, avviato nel 2016, ha dato la possibilità ai cittadini di prendersi cura del verde pubblico e della manutenzione ordinaria del proprio quartiere, ricevendo in cambio sconti sulla TARI. Tuttavia, nel corso degli anni, si sono verificati alcuni problemi legati all'applicazione degli sgravi fiscali promessi. In particolare, nel 2023, diversi cittadini che avevano partecipato al progetto si sono visti recapitare bollette della TARI senza lo sgravio previsto, il che ha creato un forte malumore tra i residenti. L’amministrazione comunale di Alghero, insieme alla Secal, società incaricata della gestione dei tributi, ha riconosciuto il problema e ha provveduto a comunicare ai cittadini di non pagare le bollette errate, impegnandosi a ricalcolare correttamente l'importo con lo sconto dovuto. Il disguido è stato attribuito a problemi amministrativi, dovuti a errori nel trasferimento dei dati tra il Comune e Secal.