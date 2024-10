Ad Alghero arriva la Gioconda - Ormai siamo tutti nel Matrix latino

Forse dovremmo cambiare nome alla città: da Riviera catalana a Riviera latina, il passo è breve. In consiglio comunale non si parla d'altro, sì, anche della crisi abitativa, ma su quello dopo un po' ci si stanca. Tranne alcuni che, se gli togliessero il peso dell'IMU e gli istituissero un fondo contro gli affittuari morosi, sarebbero ben contenti di parlarne, avendo case qua e là. Opportunisti. Ma gli altri parlano della Gioconda, tutti in coro. Comunicati su comunicati, lagne su lagne. "Ma tu dov'eri?" "Io non c'ero", "Io c'ero e non dimentico". Forse manca solo di accendere un cero a Sant'Agostino o alla Mercede. Tutti pregano per il pifferaio o per levarselo di mezzo. Magari lo mandano in spedizione a Punta Giglio al grido di "Alghero libera", visto che Punta Giglio non lo sarebbe invasa dalla sua "aura potentissima".





In fondo ci sono assessori che fanno le veci del sindaco e di tutta la giunta, e poi ci sono vicesindaci che, se non vengono citati nei comunicati, nemmeno si sa dove siano. Dicono che lavora senza gazzosa, ma tra la gazzosa e questo silenzio c'è un abisso! Giusto non apparire, ma diventare trasparente non conviene, anche perché poi magari gli amici dell'accordo di Mosca iniziano a mugugnare. Qualcuno ha già assaggiato il ruolo di vicesindaco, anche se per poco, e magari vorrebbe il bis.





Intanto si parla di Punta Giglio, ma Batman il consigliere del popolo e dell'ambiente è in silenzio. Quelli del campo larghissimo si sono già stancati di lui. Un uomo che ha fatto muovere anche Mario Knowi non può che risultare un po' indigesto. L'africano ha detto che non pensava che fosse così. Eh, ma la maratona hai deciso di fargliela correre anche tu. Chissà se arriverà il giorno della staffetta con l'Oscura Silva o se il campo largo diventerà un campo minato prima del previsto. Tempo fa, "lu Bisba" si è lamentato perché non attacchiamo mai il santo. Ci ha pensato il redivivo che gli ha detto: "Ohi, San Mà sei roba vecchia". Ha ragione, in fondo, lui è di primissimo pelo, in quanto a longevità politica. A volte, in politica, non ci si dimentica solo degli accordi, ma anche dei propri anni. Incorreggibili.





La Gioconda ha superato anche l'interesse per le partecipate. Ma quindi, questi CDA quando li facciamo? Dopo Capodanno? Siamo tutti curiosi. Noi avremmo dato tutto alla stessa persona che, come un novello Agente Smith, probabilmente, oltre alle maschere per le sparate, avrà anche qualche clone. Alghero è nel Matrix latino. Chi troverà la via d'uscita? Dobbiamo ancora scoprirlo.

Ad Alghero, dopo il roboante ma mai avvenuto concerto dei Pink Floyd di qualche campagna elettorale fa, abbiamo un'altra "sparata" degna di nota. Una sparata fatta nemmeno in campagna elettorale, il che la rende doppia. Alghero da qualche giorno non ha solo un tesoro, uno qualunque. No, ad Alghero è arrivata la Gioconda. Lo sappiamo, qualcuno dirà: "Che pesantezza, era per dire". Eh sì, ma a volte il pifferaio latino le spara troppo grosse. Qualcuno lo ha anche immortalato in una vignetta. Pare che abbia conquistato dei terreni in guerra. Una guerra tra Alghero e Alghero.