Solidarietà a Rita Dalla Chiesa: Forza Italia contro la gogna mediatica degli haters

Da che parte stanno?” ha aggiunto. Anche Antonio Scano, segretario provinciale del Sud Sardegna di Forza Italia, ha espresso la propria vicinanza a Dalla Chiesa, sottolineando come “la viltà degli haters dilagante sui social de ‘La Repubblica’ non cancella la storia di Rita dalla Chiesa e di Forza Italia.” Scano ha ribadito l'importanza della testimonianza di vita e politica dell'onorevole Dalla Chiesa, definendola un esempio per tutta la comunità nazionale. “Forza Italia è il partito che più di tutti ha tradotto in leggi e provvedimenti quell’antimafia che altri praticano solo sui media. Se è chiaro da che parte stiamo noi, vorremmo che fosse altrettanto chiaro da che parte stia chi oggi attacca l’on. Dalla Chiesa”, ha concluso. Con queste dichiarazioni, Forza Italia ha ribadito la propria posizione nella lotta alla mafia e il sostegno a Rita Dalla Chiesa, difendendo i risultati concreti ottenuti dal partito nella lotta contro la criminalità organizzata.

CAGLIARI — 23 SETTEMBRE 2024. La militanza politica e l'impegno antimafia di Rita Dalla Chiesa sono finiti nel mirino degli haters sui profili social de 'La Repubblica'. Forza Italia si schiera compatta in difesa della deputata azzurra, denunciando gli attacchi subiti e la strumentalizzazione della sua storia. “Il barbaro assassinio del padre è ancora impunito, lei viene processata sui social. È una vergogna!” ha dichiarato Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia di Cagliari, condannando la gogna mediatica nei confronti di Rita Dalla Chiesa. Serra ha sottolineato come il vero motivo dell'odio verso la deputata sia la sua vicinanza a Silvio Berlusconi e l'appartenenza a Forza Italia. “Considerato che con Berlusconi al Governo sono state approvate le norme più severe di sempre contro la criminalità organizzata, evidentemente i commentatori hanno le idee confuse.