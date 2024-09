Sofia Loren riceve la prima chiave di Cinecittà: un omaggio alla sua carriera leggendaria

"È una grande gioia essere qui con voi a ricevere questo riconoscimento. Ringrazio il Sottosegretario Lucia Borgonzoni e il Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia per aver voluto festeggiare il mio compleanno con la consegna di questo prezioso oggetto", ha dichiarato Sofia Loren, visibilmente emozionata, durante la cerimonia. L’attrice, la cui carriera ha attraversato più di sette decenni, ha interpretato ruoli che sono diventati iconici, lavorando con i più grandi registi e attori del panorama cinematografico. Dai capolavori neorealisti come "La ciociara", che le valse un Oscar, alle commedie che hanno reso indimenticabile il suo sodalizio con Marcello Mastroianni, Sofia Loren è una figura che ha saputo rappresentare l’eleganza e la forza del cinema italiano nel mondo. Con la consegna della chiave di Cinecittà, Loren entra ancora una volta nella leggenda, confermando il suo ruolo di simbolo indiscusso della settima arte.

Un riconoscimento speciale per Sofia Loren, un’icona del cinema italiano e mondiale. In occasione dei suoi 90 anni, le è stata consegnata la "prima chiave di Cinecittà", un simbolo dedicato all’attrice romana che ha segnato indelebilmente la storia del cinema. La cerimonia, organizzata dal Ministero della Cultura, si è svolta in forma privata al The Space Cinema Moderno, nel cuore della capitale. Tra i presenti, oltre ai figli Edoardo e Carlo Ponti, si sono uniti per celebrare l’evento personalità di spicco del mondo dello spettacolo come Aurelio De Laurentiis, Christian De Sica, Al Bano, Nancy Brilli e molti altri che hanno voluto rendere omaggio a una delle attrici più amate di sempre.