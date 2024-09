Attualità Psg-Girona 1-0: Il Psg di Luis Enrique vince con un autogol di Gazzaniga al 90'

Al "Parc des Princes", il Paris Saint-Germain ha conquistato i tre punti nella prima giornata della Champions League 2024/2025 battendo il Girona per 1-0. La partita è stata decisa da un'autorete sfortunata del portiere Gazzaniga al 90’, su un cross di Nuno Mendes. Per il Girona, alla sua prima partecipazione alla Champions League, si trattava di un debutto storico. Il primo tempo è stato piuttosto cauto e privo di grandi emozioni.



Il PSG ha iniziato con un pressing deciso nei primi 15 minuti, ma ha trovato difficoltà nel superare una difesa ben organizzata dalla squadra spagnola. L'unica vera occasione per i padroni di casa è arrivata all'11' con un tiro di Zaïre-Emery deviato in angolo e al 12' con un tentativo di Asensio che è finito fuori di poco. Asensio ha poi lasciato il campo al 39' per un fastidio muscolare, sostituito da Kolo Muani.



Il secondo tempo ha visto un PSG più aggressivo in fase offensiva, mentre il Girona ha avuto la sua grande occasione al 52', con Stuani che di testa ha costretto Safonov a una parata decisiva. I parigini hanno risposto creando numerose occasioni: Dembélé ha colpito la traversa al 62', Kolo Muani ha sprecato due ghiotte opportunità, e Gazzaniga ha compiuto un miracolo su un tiro di Hakimi all'85'. Alla fine, il PSG ha trovato il vantaggio grazie a un errore di Gazzaniga, ingannato da un cross di Nuno Mendes al 90'. Nonostante il dispiacere del Girona, i parigini sono riusciti a conquistare una vittoria preziosa.