SS 291 "Della Nurra": Dopo decenni di attese, Iniziano i lavori per collegare Alghero e Sassari - L'iter burocratico in breve

Il progetto riguarda in particolare la costruzione dei lotti 1 e 4, interventi strategici che permetteranno di migliorare i collegamenti e favorire lo sviluppo economico e turistico della zona.

La storia travagliata dell'opera: un viaggio lungo più di 20 anni





L’idea originale era quella di realizzare una strada di scorrimento veloce che potesse collegare in modo rapido e sicuro le città di Sassari e Alghero, nonché l'aeroporto di Fertilia, nodo fondamentale per il turismo dell’isola.





Prime battute d’arresto





Tuttavia, la strada del completamento di questa infrastruttura è stata tutt'altro che lineare. Nel 2014 il CIPE esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2013, inserendo l’infrastruttura SS 291 nella “Tabella 0 Avanzamento Programma infrastrutture strategiche”, ma è nel 2016 che emergono i primi veri ostacoli. Durante una seduta del CIPE, vengono sollevati pareri negativi da parte del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali (MIBACT) per l'impatto ambientale e paesaggistico dell'opera. Questi dissensi portano a un rinvio della decisione e a una serie di nuove istruttorie.





Il punto di svolta: 2018 e le modifiche al progetto





Dopo anni di rinvii e lunghe discussioni, nel dicembre 2017 ANAS SpA approva in linea tecnica il progetto definitivo aggiornato dei lotti 1 e 4, accompagnato da uno studio di impatto ambientale. Questo nuovo progetto, trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ottiene il parere favorevole del Ministero dell'Ambiente nel marzo del 2018, dopo un lungo iter di revisione e dibattito tra le autorità competenti. Nonostante alcune prescrizioni ambientali da rispettare, il progetto inizia a prendere forma, ma l’iter amministrativo continua a essere complesso. Nel 2019, la Regione Sardegna esprime un parere favorevole, sentiti i comuni interessati, nonostante le resistenze iniziali del MIBACT. Lo stesso anno, viene nominato un Commissario straordinario per sovraintendere alla programmazione e alla realizzazione dell’opera, un chiaro segnale della volontà politica di accelerare i tempi.





Superamento degli ostacoli: il 2020 è l'anno della decisione finale





Nel 2020, il Consiglio dei Ministri decide di superare i dissensi tra i vari ministeri, approvando definitivamente il progetto della SS 291 con la delibera CIPE n. 53 del 29 settembre 2020. L’opera viene così dichiarata di pubblica utilità e dotata di una compatibilità ambientale grazie a una serie di adeguamenti tecnici e viari che ne riducono l’impatto paesaggistico. Il progetto definitivo approvato nel 2020 prevede la costruzione di una strada extraurbana principale (lotto 1), con due corsie per senso di marcia tra Alghero e Olmedo, e di una bretella secondaria (lotto 4) che collegherà direttamente l’aeroporto di Fertilia. I lavori includono, oltre al tratto stradale, una serie di opere accessorie come viadotti, sottopassi, gallerie e attraversamenti per il traffico locale, pedonale e faunistico, garantendo un’infrastruttura all'avanguardia.





Dal bando all'inizio dei lavori: il 2023 segna l’inizio dei cantieri





Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, la fase di affidamento dei lavori ha inizio nel 2023. ANAS SpA pubblica il bando di gara nell’agosto dello stesso anno, per un importo complessivo di 183.687.328,14 euro. Il progetto, completamente finanziato, ha visto una crescita dei costi rispetto alle previsioni iniziali: dai 150 milioni stimati nel 2020 si è passati a circa 238 milioni di euro nel 2023, cifra necessaria per coprire tutte le opere previste. Il consorzio vincitore, un'ATI composta da diverse imprese del settore, avrà a disposizione 1260 giorni per completare i lavori, con una data di consegna prevista per il 2026. Il completamento della SS 291 segnerà una svolta nella viabilità della Sardegna nord-occidentale, facilitando non solo i collegamenti tra le principali città della zona, ma anche l’accesso all’aeroporto di Fertilia, un nodo strategico per il turismo.





Il completamento della SS 291 "Della Nurra" rappresenta non solo un’importante infrastruttura per il traffico locale e regionale, ma anche un segnale della capacità della Sardegna di rispondere alle sfide della modernità. Questa strada, attesa da più di vent’anni, permetterà di collegare più rapidamente e in sicurezza le città di Sassari e Alghero, migliorando l’accesso all’aeroporto e favorendo lo sviluppo turistico ed economico di tutta l’area. Un'opera che ha visto superare difficoltà tecniche, amministrative e ambientali, ma che finalmente, con l'inizio dei lavori nel 2024, segna l'inizio di una nuova fase per la viabilità della Sardegna. Ora non resta che attendere il completamento, previsto entro il 2026, per vedere i frutti di un'infrastruttura destinata a cambiare il volto del nord dell’isola.

Il progetto della SS 291 nasce nel 2001, quando la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre inserisce l'itinerario Sassari-Alghero tra gli interventi strategici previsti dalla Piastra logistica euro-mediterranea della Sardegna.