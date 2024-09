Spari vicino a Trump: l’FBI parla di tentato assassinio, arrestato un uomo armato

La presenza della telecamera potrebbe indicare che l’assalitore intendesse filmare la propria azione, alimentando ulteriormente i sospetti di un piano premeditato. Steven Cheung, direttore della comunicazione della campagna elettorale di Trump, ha subito rassicurato che l'ex presidente è «al sicuro».





La notizia, diffusa inizialmente in maniera stringata, ha rapidamente preso piede, e il Secret Service ha confermato l’episodio. Gli agenti della sicurezza, sempre preoccupati per la vulnerabilità di Trump durante i suoi frequenti soggiorni nei campi da golf, hanno reagito prontamente all'avvistamento del sospetto armato. Le dinamiche esatte del tentato attentato sono ancora oggetto di indagine, ma le autorità non escludono che l’uomo avesse intenzione di colpire l’ex presidente. La situazione è stata gestita con prontezza, ma l’episodio riporta l’attenzione su un tema delicato: la sicurezza di Trump, sempre in bilico tra vita pubblica e rischi reali. Intanto, nonostante l’ombra del pericolo, il protagonista del mirino sembra aver mantenuto il suo proverbiale umorismo.





Sean Hannity, noto conduttore conservatore, ha rivelato di aver parlato con Trump subito dopo l’incidente, raccontando che l’ex presidente era di buon umore, scherzando sul fatto di non aver potuto finire la partita di golf. Ma tra una battuta e l’altra, l’incidente di Palm Beach potrebbe rappresentare un segnale di allerta per chi continua a sorvegliare l’uomo che, con un piede nel passato presidenziale e uno nel futuro della politica americana, rimane un obiettivo di primo piano.

