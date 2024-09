11 settembre: l’anniversario che diventa rituale, tra retorica e opportunità mancate

Il vero impatto dell’11 settembre non si misura solo con le vittime di quel giorno, ma con le guerre, le leggi di emergenza, le torture, e le libertà sacrificate in nome della "sicurezza". Eppure, la tragedia ha anche lasciato un'eredità di domande scomode. Come osservava Noam Chomsky, l’11 settembre è stato utilizzato per giustificare politiche che altrimenti sarebbero state impensabili, dall’invasione dell’Iraq alla creazione di Guantanamo. Si è persa l'occasione di cercare davvero una risposta, non solo in termini di vendetta, ma di comprensione delle cause profonde di quell'attacco. Bin Laden, catturato e ucciso anni dopo, avrebbe potuto rappresentare un'opportunità di confronto legale e storico, ma si è preferito chiudere il capitolo con una pallottola e una sepoltura in mare. E qui torniamo alla riflessione: quanto ci serve davvero continuare a commemorare l’11 settembre come un trauma eterno? Forse, più che ripetere le stesse storie, dovremmo cominciare a parlare delle lezioni non imparate, delle decisioni prese sull'onda del terrore, delle ferite che l’America stessa ha inflitto, sia al mondo che a se stessa.

Ogni anno, l'11 settembre, ci troviamo di fronte alla solita pioggia di commemorazioni, cerimonie e speciali televisivi, come se il tempo si fosse fermato quel giorno del 2001. Ci sono i tributi, gli omaggi, le foto di Ground Zero, le immagini delle Torri Gemelle che crollano, ormai cristallizzate nella memoria collettiva. Ma dietro a tutta questa "mielosa" celebrazione, viene da chiedersi: è davvero utile tutto questo? È veramente necessario ripetere la stessa narrazione all'infinito? L’11 settembre è diventato, soprattutto negli Stati Uniti, un simbolo di unità nazionale, di resilienza, di una presunta "guerra giusta". Ma a ventitré anni di distanza, viene il dubbio che la retorica abbia superato la riflessione. Come notano alcuni critici, troppa della narrazione attorno a quell'evento è diventata un’occasione mancata per un'analisi più profonda su quanto accaduto dopo.