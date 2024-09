Francesco Giubilei presenta "Follie Ecologiste" ad Alghero: un attacco all'ecologismo radicale

Giubilei ha toccato diversi punti fondamentali, parlando della necessità di un approccio più equilibrato alle politiche energetiche: “Quando si parla di energie rinnovabili, come di tanti altri temi ambientali, più che politiche ideologiche, servono politiche di buon senso, ed è proprio il buon senso che manca spesso in questi dibattiti”. Ha spiegato che se installare pannelli solari su strutture industriali o edifici pubblici è una buona idea, coprire i terreni agricoli di pannelli solari in un Paese con alta densità abitativa come l'Italia è tutt'altra questione. Lo stesso vale per le pale eoliche: mentre ci sono aree idonee per la loro installazione, pensare di posizionarle in luoghi di pregio paesaggistico, come dietro le colline di Orvieto o in Puglia, è irresponsabile.





Uno dei temi chiave toccati da Giubilei è stata l'ipocrisia del dibattito sulle rinnovabili in Italia: "Sappiamo tutto il male sul nucleare, ma non ne consideriamo i vantaggi, mentre le rinnovabili ci vengono presentate come la soluzione a tutti i problemi, senza parlare dei loro limiti". Ha ricordato come l'Italia importi il 5% dell'energia elettrica dalla Francia, prodotta tramite energia nucleare, ma si rifiuti di considerare questa opzione per il proprio fabbisogno energetico. "Il nucleare ha costi elevati e problemi con le scorie, ma i referendum contro il nucleare furono fatti in contesti molto diversi da oggi," ha aggiunto. Sulle rinnovabili, Giubilei ha sottolineato che, sebbene abbiano vantaggi come la bassa emissione e l'impatto ambientale ridotto, non possono soddisfare completamente il fabbisogno energetico italiano perché dipendono dalle condizioni atmosferiche.





"Attualmente, gli accumulatori per stoccare l'energia prodotta non sono abbastanza sviluppati per garantire stabilità, e settori industriali come il cemento, l'acciaio o la ceramica richiedono fonti di energia costanti, che solo le fonti fossili possono fornire." Un altro aspetto trattato con preoccupazione è la dipendenza energetica dell’Italia: "Abbiamo fatto male a legarci per il 40% del nostro fabbisogno energetico alla Russia, ma ora non siamo messi meglio. Ci stiamo legando a paesi come Qatar, Congo e Algeria. Peggio ancora, stiamo diventando dipendenti dalla Cina, che detiene il monopolio dei componenti per pale eoliche e pannelli solari." Questo, secondo Giubilei, potrebbe rappresentare una minaccia ancora più grande se dovessero sorgere conflitti geopolitici. Infine, ha criticato gli attivisti dell'ecologismo radicale, descrivendoli come "ecoteppisti difesi da una certa sinistra radical chic".





Giubilei ha sottolineato che la tutela dell'ambiente deve essere fondata su senso civico e responsabilità, non su gesti vandalici. "Impedire a lavoratori e ambulanze di passare, gettare vernice su un quadro di Botticelli o deturpare una statua come quella di Vittorio Emanuele a Milano non ha nulla a che fare con l'ecologia. E chi difende questi atti irresponsabili, difende solo l'assenza di responsabilità." L'evento si è concluso con un forte invito al buon senso e a un approccio equilibrato nella gestione delle sfide ambientali, evitando estremismi che, a suo avviso, rischiano di danneggiare sia l'ambiente che la società.

Il 7 settembre 2024, ad Alghero, presso la Sala conferenze Polisoccorso, Francesco Giubilei ha presentato il suo ultimo libro Follie Ecologiste, incentrato su una critica all’ecologismo radicale che, a suo avviso, sta diventando sempre più una minaccia per il progresso e la libertà del nostro Paese. L'evento ha offerto l'occasione di riflettere su temi di grande attualità, come l'uso delle energie rinnovabili e il ruolo delle politiche ambientali nel contesto italiano ed europeo.