I produttori di smartphone per superare la crisi delle RAM stanno iniziando a riciclare

Non possiamo girare intorno a questa notizia: la crisi globale della memoria sta spingendo l’industria degli smartphone verso soluzioni mai viste prima.

Secondo una recente analisi di mercato fatta da un gruppo di ricercatori americani, diversi marchi stanno inserendo nei loro telefoni più recenti chip di DRAM…riciclati! In questo caso parliamo di componenti recuperati da smartphone, computer e server dismessi, ripuliti, testati e rimessi in circolazione: un meccanismo simile a quanto abbiamo già visto all’interno del mercato consumer conosciuto come “ricondizionato”.

Per quanto ancora discrezionale, questa informazione alimenta un’idea specifica: la carenza di memorie, accentuata dalla corsa ai server per l’intelligenza artificiale, è riuscita a rendere difficile anche la reperibilità delle componenti più comuni in circolazione. Alcuni produttori avrebbero valutato addirittura di realizzare modelli economici esclusivamente con memoria riciclata, anche se i nomi dei marchi non vengono resi noti e il riferimento è soltanto, in termini generali, alle aziende cinesi.

Perché le memorie RAM scarseggiano?

All’origine del fenomeno c’è una scelta di carattere industriale: Samsung e SK Hynix, i due maggiori produttori mondiali, stanno dando la priorità alle memorie più redditizie destinate ai server per l’intelligenza artificiale, oltre che a prodotti con elevata larghezza di banda, Questo significa che a perderci sono le memorie degli smartphone, che vengono prodotte di meno portando a un conseguente aumento dei prezzi.

Il peso della crisi si è già visto sui listini: a febbraio Samsung aveva ammesso che i costi delle memorie avevano contribuito in modo significativo al prezzo del Galaxy S26 e nel secondo trimestre del 2026 diversi produttori cinesi hanno ridotto in modo netto gli obiettivi di produzione nel tentativo di contenere le spese; verso la fine del terzo trimestre alcuni hanno rialzato i target proprio grazie alla maggiore disponibilità di DRAM riciclata.

Ad oggi la RAM è davvero fondamentale visto che si tratta di uno dei componenti cardine nell’utilizzo quotidiano di uno smartphone: è la RAM che permette di aprire applicazioni come youtube o di giocare alla slot sweet bonanza; non è possibile prescindere da essa per utilizzare uno smartphone. Gli analisti prevedono che la carenza durerà ben oltre il 2027. Counterpoint considera la DRAM riciclata una soluzione temporanea, che mostra la gravità della situazione più che una strategia sostenibile nel lungo periodo.

Quali sono i rischi dietro le memorie RAM usate?

La pratica del riuso ha chiaro senso economico ma porta con sé un grosso problema di durata: un chip già utilizzato per cinque o sei anni potrebbe avere una vita residua simile, perché le celle di DRAM invecchiano, producendo più errori sui dati e prestazioni più basse. Chiaramente i componenti difettosi vengono minimizzati in produzione attraverso test dedicati, ma secondo gli analisti la durata del componente è comunque inferiore al previsto.

In pratica, un telefono con memoria riciclata potrebbe funzionare benissimo al momento dell’acquisto permettendo di eseguire applicazioni più o meno complicate, giochi di fortuna a tema horror compresi, ma potrebbe crashare più spesso o prima del suo naturale ciclo di vita. Questo rischio finirà peserà soprattutto sulla fascia economica dei dispositivi, dove gli acquirenti hanno meno margine per sostituire il dispositivo se qualcosa va storto.

La speranza per i consumatori all’interno di questo contesto è legata alla trasparenza dei produttori: se questi dichiarano la presenza di memoria riciclata in un dispositivo, il consumatore informato avrà modo di utilizzare la sua consapevolezza in maniera attiva.