I produttori di smartphone per superare la crisi delle RAM stanno iniziando a riciclare

Non possiamo girare intorno a questa notizia:
la crisi globale della memoria sta spingendo l’industria degli smartphone verso
soluzioni mai viste prima.
Secondo una recente analisi di mercato fatta
da un gruppo di ricercatori americani, diversi marchi stanno inserendo nei loro
telefoni più recenti chip di DRAM…riciclati! In questo caso parliamo di
componenti recuperati da smartphone, computer e server dismessi, ripuliti,
testati e rimessi in circolazione: un meccanismo simile a quanto abbiamo già
visto all’interno del mercato consumer conosciuto come “ricondizionato”.
Per quanto ancora discrezionale, questa
informazione alimenta un’idea specifica: la carenza di memorie, accentuata
dalla corsa ai server per l’intelligenza artificiale, è riuscita a rendere
difficile anche la reperibilità delle componenti più comuni in circolazione.
Alcuni produttori avrebbero valutato addirittura di realizzare modelli
economici esclusivamente con memoria riciclata, anche se i nomi dei marchi non
vengono resi noti e il riferimento è soltanto, in termini generali, alle
aziende cinesi.
Perché le memorie RAM
scarseggiano?
All’origine del fenomeno c’è una scelta di
carattere industriale: Samsung e SK Hynix, i due maggiori produttori mondiali,
stanno dando la priorità alle memorie più redditizie destinate ai server per
l’intelligenza artificiale, oltre che a prodotti con elevata larghezza di
banda, Questo significa che a perderci sono le memorie degli smartphone, che
vengono prodotte di meno portando a un conseguente aumento dei prezzi.
Il peso della crisi si è già visto sui
listini: a febbraio Samsung aveva ammesso che i costi delle memorie avevano
contribuito in modo significativo al prezzo del Galaxy S26 e nel secondo
trimestre del 2026 diversi produttori cinesi hanno ridotto in modo netto gli
obiettivi di produzione nel tentativo di contenere le spese; verso la fine del
terzo trimestre alcuni hanno rialzato i target proprio grazie alla maggiore
disponibilità di DRAM riciclata.
Ad oggi la RAM è davvero fondamentale visto
che si tratta di uno dei componenti cardine nell’utilizzo quotidiano di uno
smartphone: è la RAM che permette di aprire applicazioni come youtube o di
giocare alla slot sweet bonanza; non è possibile prescindere da
essa per utilizzare uno smartphone. Gli analisti prevedono che la carenza
durerà ben oltre il 2027. Counterpoint considera la DRAM riciclata una
soluzione temporanea, che mostra la gravità della situazione più che una strategia
sostenibile nel lungo periodo.
Quali sono i rischi dietro le
memorie RAM usate?
La pratica del riuso ha chiaro senso economico
ma porta con sé un grosso problema di durata: un chip già utilizzato per cinque
o sei anni potrebbe avere una vita residua simile, perché le celle di DRAM
invecchiano, producendo più errori sui dati e prestazioni più basse.
Chiaramente i componenti difettosi vengono minimizzati in produzione attraverso
test dedicati, ma secondo gli analisti la durata del componente è comunque
inferiore al previsto.
In pratica, un telefono con memoria riciclata
potrebbe funzionare benissimo al momento dell’acquisto permettendo di eseguire
applicazioni più o meno complicate, giochi di fortuna a tema horror compresi, ma
potrebbe crashare più spesso o prima del suo naturale ciclo di vita. Questo
rischio finirà peserà soprattutto sulla fascia economica dei dispositivi, dove
gli acquirenti hanno meno margine per sostituire il dispositivo se qualcosa va
storto.
La speranza per i consumatori all’interno di
questo contesto è legata alla trasparenza dei produttori: se questi dichiarano
la presenza di memoria riciclata in un dispositivo, il consumatore informato
avrà modo di utilizzare la sua consapevolezza in maniera attiva.