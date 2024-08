Casting in Sardegna per la Serie TV "Porto Bello": Opportunità Aperte per Residenti





Ad esempio, si cercano uomini vestiti da bagnanti per le riprese a Cagliari, musicisti che suonano la fisarmonica e la chitarra per Sassari, e bambini tra i 6 e i 10 anni per Cagliari e Oristano. Inoltre, sono richiesti uomini in divisa, di età compresa tra i 25 e i 70 anni, sempre per le riprese a Cagliari. Per candidarsi, è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo castingsardegnaportobello@gmail.com con alcune informazioni personali: nome, cognome, altezza, peso, taglie di pantaloni, giacca, camicia e numero di scarpe, oltre a due foto (una in primo piano e una a figura intera). Nell'oggetto dell’e-mail, va indicata la città per la quale ci si candida. Questa è un’opportunità straordinaria per chi vive in Sardegna di prendere parte a una produzione di rilievo, contribuendo al contempo alla promozione del territorio e delle sue bellezze. Se pensate di avere le caratteristiche richieste, non esitate a candidarvi e a tentare la fortuna in questo casting che potrebbe aprire le porte del mondo dello spettacolo a molti talenti nascosti.

La Sardegna si prepara a diventare il set di una nuova serie televisiva intitolata "Porto Bello", diretta dal rinomato regista Marco Bellocchio. La produzione è firmata dalla Out Films, con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission. Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per i residenti dell'isola, che potranno partecipare ai casting e magari essere selezionati per apparire in una serie che si preannuncia di grande interesse. Le riprese si svolgeranno in diverse località della Sardegna, tra cui Cagliari, Oristano e Sassari, e per questo motivo, i produttori sono alla ricerca di persone che risiedano già sull’isola. La selezione è aperta a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con particolari esigenze per alcuni ruoli specifici.