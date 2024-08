L'OSSERVATORIO DI GUERRINI: L'eolico in Sardegna

Ma che ora, strumentalmente, servono al gioco. Con la chiave dell'usa e getta. Che agevola la campagna mediatica. Sul filo del terrorismo informativo. E non è solo questo. Ci sono verosimilmente altri interessi dietro le quinte. Magari proprio sul fronte energetico. Come si paventa da altre parti. Ma è chiaro come la opportunità di sostenere la mobilitazione popolare, risvegliando la sardita', rappresenti una ghiotta occasione. Soprattutto per un giornale in rotta con la credibilità e i percorsi di produttività aziendale. Come confermato dalla ormai inarrestabile crisi di vendite di copie. Apparire senza anima, sotto le influenze del potere conservatore e massonico, non sembra la strada giusta per il rilancio. L'occasione eolica è per questo la benvenuta. In mancanza di una politica di informazione che sappia puntare sulla qualità. Il populismo è sempre un ottimo paravento. Ed aiuta a distrarre il popolo bue. Alla ricerca di ideali perduti. Mario Guerrini.

L'Unione sarda e l'eolico. La battaglia di fondo non è la difesa dell'ambiente. Quella è solo un appetitoso pretesto. Altrimenti lo stesso contrasto avrebbe dovuto esserci nei 5 anni di Christian Solinas. La battaglia è squisitamente politica. Contro la Giunta Todde. È infatti la prosecuzione della filosofia tenuta dal Gruppo Editoriale cagliaritano. Con lo sfacciato e nefasto appoggio alla governance dell'uomo di Salvini. La mobilitazione su un tema caro ai sardi, l'integrità del territorio e della sua natura, viene perseguita per un fine politico. Dando la voce del dissenso, tra l'altro, a figure di secondo e terzo piano. Addirittura di quarto piano. Cioè dell'attico della irrilevanza.