Sardegna: Impennata delle tariffe per l'assicurazione auto, crescita vicina al 10%

A Cagliari e Oristano si sono registrati gli aumenti più consistenti. Cagliari, in particolare, detiene il primato per il costo medio più elevato: qui, un’assicurazione auto costa in media 605,62 euro all’anno. Segue Nuoro con 525,48 euro, poi Sassari con 522 euro, il Sud Sardegna con 480 euro, e infine Oristano con 468 euro. L’aumento più marcato è stato registrato proprio a Cagliari, dove il premio medio è salito del 16,15% nei dodici mesi, appena sopra Oristano che ha visto un incremento del 16,13%. Anche Sassari ha subito un rialzo, seppur più contenuto, con un aumento del 5,75%. Aumenti più modesti si registrano a Nuoro (+5,61%) e nel Sud Sardegna, dove l'incremento annuo è stato inferiore all'1% (0,84%). In questo contesto di rincari, spicca il caso di una donna di 58 anni, residente in Sardegna, che vanta il premio più basso: paga solo 45,20 euro annui, grazie alla sua appartenenza alla 14/a classe di merito e alla guida di una Fiat Seicento immatricolata nel novembre del 2000. Dall’analisi emerge che il 56,3% degli automobilisti sardi si trova in prima classe di merito, mentre il 27,2% è in 14/a classe o superiore. Un dato preoccupante riguarda la percentuale delle auto non assicurate, che nell’isola risulta essere del 23,7% su un totale di 120.1767 veicoli.





Questi numeri mettono in luce una situazione complessa e variegata, in cui la crescita delle tariffe assicurative si aggiunge alle già numerose difficoltà economiche che molti sardi si trovano ad affrontare. Mentre alcune province registrano segni di rallentamento nei rincari, il peso dell’assicurazione auto continua a gravare pesantemente sui bilanci familiari, rendendo urgente una riflessione sulle politiche da adottare per garantire maggiore equità e sostenibilità nel sistema assicurativo dell’isola.

Le tariffe per l’assicurazione auto in Sardegna hanno subito un’impennata significativa nell'ultimo anno, con un aumento medio del 9,78%. I sardi si trovano così a pagare una spesa annua di 547,46 euro, circa 49 euro in più rispetto a quanto versato lo scorso luglio. Questo è quanto emerge dai dati dell’Osservatorio congiunto Facile.it - Assicurazione.it, che dipingono un quadro preoccupante per gli automobilisti dell’isola. Nonostante l’aumento generalizzato, l’analisi mostra anche una prima inversione di tendenza in alcune province sarde, dove i premi assicurativi hanno registrato, su base semestrale, riduzioni che arrivano fino al 12,8%. Tuttavia, su base annua, i costi sono cresciuti in tutta la regione, con differenze significative tra le diverse aree.