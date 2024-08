Attualità L'osservatorio di Guerrini: Un'altra vittoria delle donne. Alle Olimpiadi parigine. Appena concluse.

IL MIO OSSERVATORIO (5783). Un'altra vittoria delle donne. Alle Olimpiadi parigine. Appena concluse. Sono state le grandi protagoniste in molte discipline. Soprattutto quelle più tradizionali e affascinanti. Delle dodici medaglie d'oro dell'Italia (un record) sette sono state conquistate dalle atlete azzurre. Gli Stati Uniti hanno vinto il confronto con la Cina proprio per le medaglie delle atlete. Ormai con pari rilevanza di valore rispetto agli atleti uomini. Anche nello sport i tratti femminili hanno conquistato la parità di genere. Con la stessa forza e dignità. Come la splendida finale della pallavolo femminile. Vinta dall'Italia sulle statunitensi. Un match spettacolare che ha nobilitato il successo olimpico al femminile. Una luce tra le più splendenti delle olimpiadi macroniane. Bellissimo. Mario Guerrini.