Attualità L'osservatorio di Guerrini: La sanità sarda di origine salviniana-sardista

La delibera è di ieri. È un affidamento diretto della DG dell'Areus Sardegna, Simonetta Cinzia Bettelini. Uno dei manager di estrazione leghista scelti da Christian Solinas e dall' Assessore Mario Nieddu per guidare la Sanità della Sardegna. In questo caso l'Azienda Emergenza Urgenza. Si tratta di un incarico professionale per la "riqualificazione dell'elisuperficie in elevazione" dell'ospedale SS Trinità di Sassari. Spesa complessiva inferiore ai 140 mila euro. Che consente ai DG della Ras di fare appunto ricorso all' affidamento diretto. Per l'esattezza in questo caso sono 133 mila 412,81 euro. Il destinatario è un ingegnere. Sardo? Assolutamente no. È padano, con sede a Trento. Quasi che in Sardegna non esistano ingegneri in grado di svolgere lo stesso progetto. Il tutto mentre anche la Bettelini è praticamente sul piede di partenza. Considerato che la nuova Giunta regionale ha già annunciato il prossimo commissariamento, tra alcune settimane, dei manager della sanità. Non solo. Sembra che su questa elisuperficie siano state espresse forti perplessità circa la tenuta dell'edificio. La Sanità sarda di origine salviniana-sardista. Mario Guerrini.