Attualità L'osservatorio di Guerrini: La kolonia Sardegna

La Kolonia Sardegna. L'ho scritto mille volte. L'atteggiamento di Roma verso l'Isola è questo. La siccità è l'ultimo esempio. 102 milioni sono stati stanziati dal governo per fare fronte a questa devastante emergenza. In Sardegna è stato già proclamato lo stato di calamità. In piena stagione turistica. E con le aziende agro-pastorali in ginocchio. In tutti i territori dell'Isola. Ebbene di quei 102 milioni alla Sardegna, così come alla Sicilia e alle altre Regioni meridionali, non è stato destinato un solo euro. Mentre 33,1 milioni vanno alla Lombardia, 22 al Veneto, 27,8 al Piemonte, 8,1 all' Emilia Romagna, 6,3 al Lazio. È il primo concreto e clamoroso assaggio della filosofia della "autonomia differenziata". Ispirata dal leghista Calderoli. Prepariamoci al peggio. Mario Guerrini.