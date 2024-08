Attualità L'osservatorio di Guerrini: L'abuso d'ufficio non è più reato

L'abuso d'ufficio. Non è più reato. Il Presidente Mattarella ha firmato (nell' ultimo giorno utile) la legge Nordio sulla riforma penale. Che ha cancellato anche questo articolo dal codice. Si è detto che l' abuso di ufficio fosse l'incubo dei sindaci. Ho parlato con diversi primi cittadini. I quali mi hanno negato questo aspetto condizionante. Tutti concordi nel dire che un sindaco sappia benissimo cosa firmare e cosa no. Il problema è un altro. Il reato di abuso d'ufficio da sempre è considerato la "spia" di comportamenti legati alla corruzione. Un rilevatore di sistemi penalmente molto più rilevanti. La corruzione è il cancro della Pubblica Amministrazione. Come del Paese. Da oggi, per combatterla, c'è forse un'arma in meno. In Sardegna è sotto processo per abuso di ufficio addirittura un Presidente di Regione, il salviniano sardista Christian Solinas. Il quale, almeno per questa vicenda, può tirare un sospiro di sollievo. Anche se è coinvolto in diverse altre indagini (ripeto indagini). In cui appare anche il sospetto di corruzione. E, comunque, rimane lo scoglio dell'Ue. Contraria all'abolizione del reato di abuso d'ufficio. I sindaci? Potranno lavorare allo stesso modo di prima. Ben sapendo quali siano le regole di legittimità. Gli amministratori in odore di corruzione? Potranno forse essere ancora più spavaldi. Mario Guerrini.