Attualità L'osservatorio di Guerrini: Tecleme allontanano da Bartolazzi

Paolo Tecleme. Pezzo da novanta della Sanità sarda. Area Pd. Da meno di tre mesi Capo di Gabinetto dell'assessore Bartolazzi (5 Stelle). La sua esperienza con il responsabile del sistema salute dell'Isola è già finita. Uso una parola non diplomatica, ma efficace: è stato silurato. Al di là delle motivazioni ufficiali. Non è stato messo in discussione il valore dell' uomo. Ma i suoi ritmi. Troppo lenti. Rispetto a quelli di un Bartolazzi che comincia ad aver in mano la macchina e che viaggia a mille. Dopo le prime perplessità, da "forestiero", nel pianeta sanità sardo. Non ci sarebbe stato scontro. Ma i due metodi di lavoro di Bartolazzi e Tecleme procedevano a velocità differente. Insostenibile. Vista la situazione. È già caccia al sostituto. Che, secondo le mie fonti, dovrebbe essere un dirigente di marca 5 Stelle. Questa è la prima grana negli staff della Governatrice Alessandra Todde. E non è un caso che nasca da un uomo Pd. Ma la decisione pare sia originata dalla necessità di non tentennare sul percorso di guerra della sanità sarda. Tra le rovine dei 5 anni della gestione salviniana di Christian Solinas. Mario Guerrini.