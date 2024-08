Attualità L'osservatorio di Guerrini: L'inganno informativo

L'inganno. Informativo. L'Unione Sarda, stamane, parla del fotovoltaico. Ripreso dal sito on line. E afferma: "Sardegna, il fotovoltaico assedia le campagne. Pannelli distesi su migliaia di ettari hanno cambiato il paesaggio dell'Isola". E cita il caso di un'area tra Capoterra (il feudo di Solinas) e Uta. A pochi km da Cagliari. Si usano toni di grande allarme. Scordando le responsabilità politiche di quelle realizzazioni green. La classe politica sarda (csx, cdx, sindaci compresi) negli ultimi venti anni, ha fatto a gara ad aprire le porte, dissennatamente, agli impianti. Clamoroso il caso rivelato dal Fatto Quotidiano: l'insediamento eolico a Saccargia fu firmato nel 2003 nientemeno che da Mauro Pili. All'epoca Presidente della Regione. Oggi inchiestista di punta del quotidiano cagliaritano. E gli ultimi cinque anni di gestione del Circo Magico di Christian Solinas? Con le fortunate e esorbitanti speculazioni proprio degli amici della Giunta salviniana in tema di fotovoltaico. Come il caso Bolotona-Ottana. Su terreni costati 100 mila euro e rivenduti ad una società energetica a 42 milioni. Gli autori del disastro vengono ignorati. Mentre si getta la croce sulla nuova Giunta regionale. In carica da appena 4 mesi. Perché non blocca l'invasione. Voluta da chi strepita contro l'assalto all'Isola. Una sporca guerra mediatica. Che sembra non essere estranea ad altre speculazioni. Sul filone energetico. Come il gas algerino. Improvvisamente tornato alla ribalta. Interessi. Sempre più interessi. Sulla pelle dei sardi e della Sardegna. Mario Guerrini.