L'inganno della visibilità: il vuoto dietro l'apparenza

E così, ci ritroviamo a recitare una parte, a vivere in un perpetuo reality show dove l'audience è tutto, ma la sostanza è niente. La competizione dell'apparire, come giustamente osserva Paolo Lanza, non si limita a mettere in scena la nostra efficienza, ma ci spinge a una spettacolarizzazione continua, dove ogni gesto quotidiano deve essere pubblicizzato come fosse un grande evento. E in questo gioco al rialzo, dove tutti devono sempre mostrarsi migliori, più felici, più realizzati, rischiamo di perdere di vista ciò che conta veramente: la possibilità di esistere, di essere autentici, di vivere momenti privati che non hanno bisogno di un pubblico. Questa dinamica, alimentata dai social media, ci illude che la visibilità equivalga a esistenza. Ma essere costantemente sotto i riflettori non significa vivere davvero; significa solo interpretare un ruolo. E più ci sforziamo di apparire, più ci allontaniamo dalla nostra vera essenza, diventando prigionieri dell'immagine che vogliamo proiettare, piuttosto che della persona che siamo veramente.





Il paradosso dei nostri tempi è che, nella corsa per affermarci attraverso l'apparenza, finiamo per alienarci dalla realtà. Accettiamo di partecipare a questo gioco di specchi, di recitare il copione della prestazione continua, ma a che prezzo? Forse, quello più alto: la nostra autenticità, la nostra capacità di provare emozioni genuine, di vivere esperienze per il loro valore intrinseco, senza la necessità di condividerle o di renderle spettacolo. È necessario un momento di riflessione. Forse, dovremmo cominciare a chiedere a noi stessi se questa smania di visibilità ci rende davvero felici, o se ci sta semplicemente consumando. Forse, è tempo di ritrovare il coraggio di essere invisibili, di vivere senza l'obbligo di apparire. Di esistere per noi stessi, e non per gli altri. Perché, in fondo, esistere davvero significa proprio questo: vivere al di là dello sguardo altrui, trovare il senso della propria vita non nella prestazione, ma nella semplicità dell'essere.

Viviamo in un'epoca in cui l'esistenza sembra non avere senso senza la sua costante proiezione all'esterno. Siamo immersi in un tempo in cui non è più sufficiente essere; è necessario mostrarsi, far sapere al mondo che ci siamo e che, anzi, ci siamo con tutta la nostra efficienza e produttività, come se la nostra presenza avesse valore solo quando è osservata, giudicata, e – soprattutto – invidiata dagli altri. Ma cosa rimane di noi, quando smettiamo di esibire la nostra vita, quando le luci dello spettacolo si spengono e nessuno ci guarda più? L'urgenza di far sapere a tutti cosa stiamo facendo, con chi siamo, e come lo stiamo facendo, sembra ormai essere il motore principale delle nostre giornate. La passeggiata al parco, la pizza con gli amici, la vacanza al mare: nulla ha più valore se non è trasformato in un evento da condividere, in una narrazione visiva da postare sui social. È come se avessimo dimenticato il piacere intrinseco delle cose, sostituendolo con la soddisfazione superficiale del "mi piace" altrui.