L'osservatorio di Guerrini: La classe non è acqua

Ora scende in campo a difendere l'ex Governatore, Giovanni Satta. Che aveva abbandonato il Psd'Az, rompendo clamorosamente con Solinas. Al quale si è però nuovamente riavvicinato. E racconta: "guardandoci negli occhi con Christian decidemmo di dare l'incarico (di assessore) a Quirico Sanna, nonostante non avesse né arte né parte". E ancora: "Solinas ad un signor nessuno ha permesso di fare l'assessore per 4 anni e il capo di gabinetto, lautamente pagato...." Il tutto naturalmente sulla pelle e a spese dei sardi. È stato un Circo Magico stupefacente. Che non finisce ancora di stupire. In negativo. Mario Guerrini.

La classe non è acqua. Come mostrano le baruffe in corso nel Circo Magico del Psd'Az. Ormai volano stracci. E dei peggiori. I giorni scorsi la decisione dell'ex assessore regionale Quirico Sanna di lasciare i 4 Mori. Con duri giudizi sul suo benefattore Christian Solinas (segretario sardista) e su Antonio Moro (presidente): definiti traditori del sardismo. Solinas ha replicato con le copertine del libro "I Miserabili" e del saggio "Ingrati".