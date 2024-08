L'osservatorio di Guerrini: La sanità in Sardegna

A favore, sfacciatamente, della Sanità privata. Una filosofia scellerata. Che va assolutamente e finalmente combattuta. Con una nuova classe dirigente che porti avanti un programma organizzativo a vantaggio non solo dei cittadini. Ma della stessa classe medica. Oggi in piena frustrazione per le lotte di potere. Con una influenza massonica nelle corsie che ha raggiunto livelli intollerabili. La rivolta dei Capi Dipartimento contro il Direttore Sanitario del più grande complesso sanitario dell' Isola, il Brotzu di Cagliari, ne è l'espressione più clamorosa. Il disegno di legge, che ipotizza una nuova visione del sistema salute, sarà in discussione a settembre. Mario Guerrini.

La Sanità. In Sardegna. È il modello organizzativo che va abbattuto. Con i suoi apparati manageriali. Nominati dall'ex Governatore salviniano Christian Solinas. Il problema di fondo è sostanzialmente questo. Un vertice di maggioranza ha annunciato una proposta di legge in questo senso. Per poter mettere le mani sull'impianto organizzativo. Poiché oggi, com'è evidente, i manager sanitari marciano con ottiche e filosofie ben diverse rispetto ai programmi dell'attuale maggioranza. Anzi, danno la sensazione di remare contro. La realtà è drammatica. Lo sfascio del sistema salute è sulla pelle dei sardi. Gli ospedali sono in piena crisi. Con reparti che chiudono e altri che vengono sotto dimensionati.