L'Osservatorio di Guerrini: Le battaglie mediatico a tempo

Ma i buoi sono già usciti dalla stalla. E anche le campagne mediatiche. Mentre all'orizzonte spunta nuovamente il famoso Galsi, il gasdotto algerino. Che sembrava morto e sepolto. Ma la crociata del Gruppo Editoriale L'Unione Sarda ha sempre e soltanto occhi per le pale eoliche. Il resto sono piccoli dettagli. Mario Guerrini.

Le battaglie mediatiche. A tempo. Per i valori e i principi. A tempo. Per capire: il Tyrrhenyan Link. La delibera di approvazione della Giunta regionale della Sardegna è esattamente di un anno fa. La numero 27/105 del 10 agosto 2023. Ed è firmata dal Vicepresidente Giovanni Fasolino (FI). Provvedimento preso di concerto con l'assessore all'industria Anita Pili. Il progetto di Terna è imponente. Con un investimento di 3,7 miliardi di euro. Quel progetto fu approvato a tamburo battente. E ci fu grancassa per la rilevanza nella transizione energetica della Sardegna. Per favorire la decarbonizzazione dell' Isola. Oggi il Tyrrhenyan Link è contestato.