Attualità L'osservatorio di Guerrini: I lager dei cani in Sardegna

I lager. Dei cani. In Sardegna. Quanti ce ne sono? Troppi. L'ultimo, agghiacciante, è stato chiuso dai carabinieri a Fulmini di Quartu. C'erano più di cento creature a 4 zampe. In condizioni tremende. Malate e malnutrite. Chiuse in impossibili gabbie di metallo. Circondate da cumuli di immondizie. Sono state liberate. Ed assegnate a strutture adeguate. Le due donne che le custodivano sono state denunciate. Lo scandalo è che il lager era ben conosciuto. Da anni. Ma nessuno è mai intervenuto. Le due donne hanno chiesto aiuto. Senza risultato. Il dramma è che ci sono non poche situazioni più o meno dello stesso genere. Purtroppo è un fenomeno di inciviltà molto diffuso. Manca una politica efficace per il benessere animale. Troppi cani non sterilizzati. La popolazione dei 4 zampe è cresciuta in modo esponenziale. E il servizio di assistenza nei Comuni è deficitario quasi ovunque. E i nostri amici non fortunati sono costretti a sofferenze inenarrabili. Mario Guerrini.