Legambiente: Napoli tra le Otto Città più Inquinate d'Italia

La città è anche al centro di una grave emergenza rifiuti che ha coinvolto numerosi residenti, peggiorando ulteriormente la situazione ambientale e sanitaria. La campagna "Aria Pulita", promossa da Legambiente, cerca di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, prevedendo sussidi per chi vive in aree inquinate. "Vedi Napoli e poi muori" è un detto partenopeo che oggi, tristemente, può essere letto anche in chiave ambientale. Dopo aver respirato aria contaminata, infatti, si rischia di compromettere seriamente la propria salute. La situazione dell'inquinamento atmosferico in Italia resta grave e necessita di interventi urgenti e strutturali per migliorare la qualità della vita nelle città.

Napoli è nuovamente al centro delle preoccupazioni ambientali. Secondo il recente "Report Ecosistema Urbano" di Legambiente, la città partenopea figura tra le otto città italiane più critiche per l'inquinamento dell'aria. Questo non è un dato isolato, ma una conferma del trend negativo che già l'anno scorso vedeva Napoli tra le peggiori per qualità dell'aria, con livelli preoccupanti di smog e PM10. Un altro punto critico è la zona della Reggia di Caserta, che registra valori elevati e costanti di biossido di azoto e PM10, rendendola una delle aree più a rischio in Campania. Milano e Torino seguono Napoli in questa classifica poco invidiabile, ma è proprio il capoluogo campano a destare maggiori preoccupazioni. Non è solo l'aria ad essere un problema per Napoli.