Termina il regime di maggior tutela: 3,7 Milioni di clienti passano al servizio a tutele graduali

La potenza impegnata di 3 kW rimane la scelta principale dei consumatori, con una quota dell’81%. Vi è un lieve aumento nella diffusione delle forniture con potenza da 4 kW e 4,5 kW. Per quanto riguarda il gas naturale, il consumo annuo medio è diminuito dell'8%, con una riduzione della spesa annua del 7% grazie al calo dei prezzi all’ingrosso. Le regioni che hanno visto una riduzione del consumo di gas superiore alla media nazionale includono Trentino e Calabria (-12%), Friuli-Venezia-Giulia (-11%), Toscana, Abruzzo, Umbria e Puglia (-10%). In questo contesto di calo della materia prima, ritornano le offerte a prezzo fisso, offrendo ai consumatori l’opportunità di bloccare il costo dell’energia e del gas per almeno un anno, proteggendosi da eventuali oscillazioni del mercato energetico.

Dallo scorso 30 giugno, il regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica è giunto al termine. Circa 3,7 milioni di clienti sono ora passati al servizio transitorio denominato Servizio a Tutele Graduali. Tuttavia, per i clienti vulnerabili, il servizio tutelato prosegue con condizioni regolate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che aggiornerà trimestralmente il prezzo dell’energia. Secondo l’ultima relazione di ARERA per il 2024, il Mercato Libero conta ora 23,1 milioni di utenti. L’analisi dell’Osservatorio Segugio.it evidenzia che, nel primo semestre del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, si è registrato un calo del 5% nel consumo medio di energia elettrica. Parallelamente, la spesa annua per i consumatori è diminuita del 21%, grazie soprattutto al calo del prezzo all’ingrosso dell’energia e a una maggiore attenzione ai consumi. A livello regionale, il calo del consumo medio è stato particolarmente marcato in Valle d’Aosta, con una riduzione del 16%, accompagnata da un calo della spesa annua del 26%. Altre regioni che hanno visto un calo significativo nel consumo medio includono Molise (-9%), Lazio e Umbria (-8%), e Trentino (-7%). Sardegna: Analisi Regionale In Sardegna, l’Osservatorio Segugio.it ha rilevato variazioni significative nei consumi e nelle spese annue: Provincia dell’Ogliastra: ha registrato il calo più significativo della spesa annua (-24%) e del consumo medio (-9%). Carbonia-Iglesias e Olbia Tempio: entrambe hanno visto un calo del consumo medio del 7%. Sassari: non ha registrato variazioni significative nel consumo medio rispetto all'anno precedente, mentre la spesa annua è calata del 18%. Cagliari: ha riportato un calo della spesa annua in linea con la media nazionale (-21%) e una riduzione del consumo medio del 5%.