Attualità Continuità territoriale: aggiudicati i collegamenti aerei per la Sardegna

Due giorni fa, presso la Direzione Generale dell'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche per il bando di Continuità Territoriale Aerea. Aeroitalia si è aggiudicata le tratte Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate e Olbia-Milano Linate, mentre Volotea ha vinto la tratta Olbia-Roma Fiumicino. La Commissione di gara ha valutato le offerte considerando sia i punteggi tecnici che quelli economici. Le proposte di Aeroitalia e Volotea hanno prevalso grazie ai ribassi significativi offerti rispetto a ITA Airways. La riapertura del bando, inizialmente rinviata per difficoltà tecniche sulla piattaforma Cat Sardegna, ha permesso di garantire la trasparenza del processo e la partecipazione di tutti gli operatori interessati. Questo ha assicurato che le rotte aeree fondamentali per la continuità territoriale della Sardegna siano coperte, evitando interruzioni nei collegamenti essenziali per l’isola. Le reazioni a queste aggiudicazioni sono state variegate, con alcuni esponenti politici che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla gestione del bando, mentre altri hanno sottolineato l'importanza di una procedura trasparente e competitiva per garantire il miglior servizio possibile per i cittadini sardi.