L'osservatorio di Guerrini: I figli di papà in politica

"I figli di papà. In politica. Sono come quelli dei baroni all'università. Che ottengono le cattedre perché sono bravi. È il caso di Danilo Fadda, PD. 49 anni, cagliaritano. È in politica da sempre perché è figlio del capocorrente dei dem Paolo Fadda. Danilo è stato assessore comunale con la Giunta di Massimo Zedda. È laureato in giurisprudenza. Il suo nome è circolato anche tra i possibili candidato sindaco di Cagliari. Ma la presenza di Massimo Zedda ha chiuso ogni possibilità sul nascere. In cambio si è dovuto "accontentare" di una fra le più ambite poltrone del Consiglio Regionale. Quella di Segretario Generale. Solida e ottimamente retribuita. La cosa ha creato molto chiacchiericcio. Proprio per la figura paterna. Considerata tra le più influenti nel PD. E per molti l'incarico rappresenta una delle tante cambiali arrivate all' incasso. Ne ha dato notizia il Presidente del Consiglio, Piero Comandini. Dopo la clamorosa vittoria alle regionali del 25 febbraio. Danilo Fadda è bravo. Ma pur sempre, guarda caso, figlio di papà. Oltretutto, ripeto, capo corrente dem. Tutto secondo copione. Della commedia politica. Mario Guerrini."



