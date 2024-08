Attualità L'Osservatorio di Guerrini: Era ziù Lai, affettuosamente, per tutti

IL MIO OSSERVATORIO (5850). Era "ziu Lai". Affettuosamente. Per tutti. Antonello Lai, noto giornalista cagliaritano di Tcs. Ci ha lasciati oggi. Nella sua carriera ha sempre incrociato il mondo degli ultimi. E ne raccontava in TV le sorti umane. Sostanzialmente era come fosse uno di loro. Una brava persona. Di animo sempre gentile. Un collega benvoluto da tutti. È non è facile. Non aveva nemici. In un mondo un cui proprio i nemici sono i protagonisti più presenti. Una figura positiva. Mario Guerrini.