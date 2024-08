Attualità L'osservatorio di Guerrini: I copisti

I "copisti". Secondo un articolo di qualche tempo fa del Sole 24 Ore, l'ex Capo dello Stato, Francesco Cossiga, definiva "copista" un presidente della Regione Sardegna. Perché sorpreso in due clamorose circostanze a copiare. Un "vizio" che sembra ancora di moda. Secondo quanto scritto da "altri" su facebook. E il protagonista sarebbe l'ex Governatore Renato Soru. Che ieri ha pubblicato su facebook un "suo" documento politico sul tema della energia green. Concludendo con un tentativo di approccio con l'attuale maggioranza. Tentativo che ho definito "strumentale". Ma comunque da prendere in considerazione nel panorama politico. Fatto è che quel documento pare contenga molti punti in comune con le dissertazioni sul tema di un apprezzato ex assessore regionale, già dirigente della Ras. In sostanza la piattaforma di Soru per fare fronte al problema della invasione eolica e fotovoltaica sarebbe in buona parte non farina del suo sacco. Come rivelato stamane. La cosa, se così fosse, apparirebbe piuttosto imbarazzante. E sminuirebbe fortemente la portata di quello che io ieri sera ho definito un messaggio di pace di mister Tiscali. In definitiva il documento di Soru sembrerebbe non la "sua" soluzione ma un goffo arrangiamento tematico per rientrare nel gioco politico. Arrangiamento fatto attingendo dal sapere di altri. Diventato verosimilmente di sua paternità. Un po' come il "copista" a cui faceva riferimento Cossiga. Mario Guerrini.