Giornata mondiale dell'amicizia: un legame prezioso celebrato a livello globale

L'amicizia è spesso celebrata in citazioni e canzoni. Un esempio noto è "Chi trova un amico trova un tesoro". Anche la canzone di Dario Baldan Bembo del 1984 esprime questo sentimento: "L'amico è una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica. Fra lui e te divisa in due la stessa anima". Tutto questo sottolinea che l'amicizia è uno dei beni più preziosi della nostra vita. Con questo spirito, invio un sereno saluto a tutti gli amici che mi leggeranno.

Il 30 luglio 2024 si celebra la Giornata Mondiale dell'Amicizia, una ricorrenza istituita dall'ONU nel 2011 per promuovere affettuosità, cortesia, dolcezza, rispetto, educazione ed empatia tra le persone. Questo valore universale trascende religioni, lingue e continenti. L'Assemblea Generale dell'ONU ha riconosciuto l'amicizia come un "sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo". Le prime testimonianze storiche di questa celebrazione risalgono al 1919 negli Stati Uniti, dove amici si scambiavano fiori, doni e cartoline con dediche personalizzate. Nel 1958, in Paraguay, il dottor Ramòn Artemio Bracho fondò la World Friendship Crusade per promuovere l'amicizia come cultura di pace. Grazie a questa organizzazione, la festa venne ufficialmente introdotta nel calendario paraguaiano.