Attualità L'osservatorio di Guerrini: Lo sconosciuto di Capoterra, Christian Solinas

Lo "sconosciuto di Capoterra". Così, con questo pseudonimo burlesco, la cartella clinica indicava il Governatore della Sardegna, Christian Solinas. Ricoverato in gran segreto, per accertamenti, nel più importante ospedale della Sardegna, il Brotzu di Cagliari. Era il dicembre 2022. Con il Mio Osservatorio smascheravo questa ridicola contraffazione della verità. Un falso ospedaliero che avrebbe meritato qualcosa di più di una indagine interna. Nessun organo di informazione riprese lo scoop dell'Osservatorio. Il Direttore Sanitario del Brotzu allora, come oggi, era il dottor Raimondo Pinna, fedelissimo dell'ex Governatore. Proprio nei confronti del dottor al dottor Pinna, ieri pomeriggio, i 9 Capi dipartimento dell'ospedale cagliaritano hanno puntato l'indice. Con un comunicato durissimo e senza precedenti. Di fatto una scomunica professionale bella e buona dell' operato del direttore sanitario. All'origine la situazione del complesso medico dopo il blocco della centrale elettrica di San Michele. Per due giorni. Il 21 e 22 luglio . I pazienti sono stati messi a rischio, accusano i 9 responsabili dei reparti. E solo l'abnegazione dei medici e di tutti gli operatori sanitari ha tenuto in piedi il sistema. Ma i capi delle strutture, secondo la "ribellione", sono stati tenuti al di fuori del complesso meccanismo organizzativo per superare l'emergenza. Ancora una volta le problematiche del sistema salute sardo emergono in maniera drammatica. Le accuse dei 9 capi Dipartimento non possono essere ignorate. La sanità ormai è una emergenza assoluta. E come tale va trattata. Nel segno del fondamentale diritto alla salute dei sardi.