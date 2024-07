Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il vero problema della Sardegna

Il vero problema della Sardegna: altri decidono cosa fare in casa nostra. È una colonizzazione stabilita da leggi dello Stato. Con la Repubblica italiana questa filosofia è diventata sistema. Nonostante lo Statuto Sardo sia riconosciuto in Costituzione. Ma il suo valore è sempre stato mortificato. Prima di tutto dai sardisti. Che non l' hanno mai difeso. Guardate cosa hanno fatto in cinque anni con Christian Solinas e Antonio Moro al potere. Asserviti alla Lega e ispirati solo dal gioco delle poltrone. Il sardismo è il grande bluff dei sardi. È la sardita' che va difesa. Cioè il principio che i nostri caratteri etnici, culturali e naturalistici debbano essere rispettati. E non sopraffatti dallo Stato. Che usa la Sardegna per i comodi suoi. Come con le servitù militari. Per due terzi dislocate in Sardegna. E tutti zitti. Anzi contenti. Come quando il Ministero ci restituisce qualche pezzo di caserma dismessa. Prima di qualunque progetto (di colonizzazione) il popolo sardo, proprio per l'anima della Repubblica, dovrebbe essere ascoltato. Non piegato e umiliato. Tradito dai suoi rappresentanti in Parlamento, di destra e di sinistra. Succubi dei voleri delle segreterie. L'invasione green è solo l'ultimo smacco. Comune alle altre Regioni del sud. In casa nostra dovremmo decidere noi cosa fare. Come esplica la vignetta di Crobu sull'Unione Sarda di stamane. Mario Guerrini.