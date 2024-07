Attualità L'osservatorio di Guerrini: La fratellanza dei pastori sardi

La fratellanza. Tra i pastori sardi. Quando sono colpiti da un evento sfortunato. Si chiama "Sa paradura". Ed è scattata nuovamente poche ore fa. In solidarietà nei confronti dei pastori che hanno perso tutto nel vasto incendio che ha incenerito le campagne di Orotelli (Nuoro). Qualche giorno fa. L'appello di aiuto è stato lanciato dai pastori e dagli agricoltori di Cuglieri, colpiti tre anni fa, proprio di questi giorni, da un altro terribile disastro del fuoco. Decine di camion, con foraggio, pecore e altro, stanno raggiungendo Orotelli. Da tutta la Sardegna. Per soccorrere le aziende agro-pastorali distrutte. Uno slancio di solidarietà che si ripete puntualmente con assoluta e generosa spontaneità. Ad ogni drammatica circostanza che mette in ginocchio una comunità agro-pastorale. Tradizione antica di una società unica al mondo. Patrimonio non solo dei sardi. Mario Guerrini.