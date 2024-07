Attualità L'osservatorio di Guerrini: 5 milioni o 15 milioni di metri cubi d'acqua? Quelli invasati nella diga di Maccheronis!

5 milioni o 15 milioni di metri cubi d'acqua? Quelli invasati nella diga di Maccheronis, nel cuore della Sardegna. Secondo una inchiesta giornalistica apparsa stamane (Unione Sarda), i metri cubi d'acqua disponibili sarebbero 15 milioni. Un tanto che consentirebbe la distribuzione non solo agli abitanti del territorio, la Baronia, ma anche alle attività agricole e pastorali. In ginocchio per la siccità e il caldo infernale di questo periodo. Nella zona l'inchiesta giornalistica ha creato profondo malumore e anche allarme. Per possibili incontrollabili conseguenze. Salvatore Ruiu, sindaco di Posada, smentisce categoricamente che siano disponibili 15 milioni di metri cubi. Altrettanto ha fatto poco fa l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu (Alleanza Verdi Sinistra). L'invaso, ribadiscono, contiene solo 4 milioni e 800 mila m. cubi di acqua. Chi ha ragione? Certo è che la situazione appare non priva di tensione. Quasi che si volesse nascondere una importante riserva d'acqua in un territorio colpito da una drammatica siccità. Per uomini, bestie e campi.