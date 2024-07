Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il parco nazionale di La Maddalena è senza guida da quasi un anno

Il Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena. Un tesoro naturalistico di straordinaria bellezza. Da quasi un anno è senza guida. Politica. I dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione. Lo stesso direttore, Giulio Plastina, ha espresso la volontà di rassegnare le dimissioni. Vista la fondamentale carenza istituzionale : "Non intendo essere io a certificare la morte dell' ente" ha scritto in una accorata lettera-denuncia. Il ministero dell'ambiente non provvede alla nomina e tutta l'attività è praticamente in difficoltà. Mettendo a rischio lo stato di questa eccezionale riserva naturale. Che si estende su una superficie marina di oltre 15 mila ettari e una superficie terrestre di 5 mila 100 ettari. Un paradiso unico. Mario Guerrini.