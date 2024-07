L'osservatorio di Guerrini: L'incendio di Orotelli

Il Corpo nel 2021 è passato alle dipendenze (!) del Governatore Christian Solinas. I forestali sono circa 1100. Solo la metà sono abilitati alla delicata opera contro le fiamme. E nei prossimi 5 anni centinaia di unità andranno in pensione. Insomma, un esercito in dissoluzione contro il Moloch degli incendi. A cui danno un forte sostegno i Vigili del fuoco, le squadre di Forestas, i barracelli e i volontari. L'apparato, che usufruisce di un importante supporto aereo (Canadair ed elicotteri), va ricostituito negli effettivi e nelle dislocazioni. Considerato che le stesse stazioni forestali spesso sono collocate in sistemazioni di fortuna.

L'incendio di Orotelli. Piccolo Comune nuorese di 850 abitanti. Le fiamme hanno divorato un territorio bellissimo. Inceneriti 450 ettari anche dei comuni confinanti. Con una atroce e dolorosa strage di pecore. E pensare che in quella zona fu attivato un impianto di telerilevamento delle fiamme. Che copriva anche i comuni di Orani e Oniferi. Ma andò in malora perché il progetto fu abbandonato. Dopo che la Regione aveva speso un mucchio di milioni di euro. Le fiamme sono state domate dopo 10 ore di duro lavoro delle squadre a terra. Compresi i Vigili del Fuoco. Appena tre settimane fa (Osservatorio 5783, del 2 luglio) avevo denunciato la inadeguatezza numerica del Corpo Forestale. Che ha un ruolo fondamentale nella lotta contro gli incendi.