Non facciamo di ogni saluto un fascio - La battaglia di Italo e del suo braccio alzato

Anche Mimmì ha difeso Italo, il che è tutto dire, si doveva difendere anche lui, il giorno aveva pure una bella cravatta rossa, non poteva mica sfigurare. Certo, Italo ha sbagliato il braccio da alzare ma alla fine voleva solo votare, lo hanno capito persino a sinistra ma a quanto pare non tutti tutti. Eh già, qualcuno ha detto che Italo è fascista, ma non abbiamo onestamente il nesso tra una votazione in consiglio comunale e il ritorno di LVI e i suoi squadristi. Ai tempi del fascismo non...basta siamo già stanchi prima di iniziare a scrivere una lezione di storia. O forse ad alcuni non piace più che si voti in città? Chissà.





Anche San Marco è sceso in campo per l'Italo locale rincarando la dose contro la copatza del campo larghissimissimo. Chiediamo a Mimmì e all'Africano, che ne ha scelto la nomina, se possono intercedere e parlare con l'Oscura Silva che oltre a scopare le strade e ripulirsi la fedina ambientale sporca affinché passi la ramazza, non solo sulla muraglia già pulita, ma anche sulle corbellerie che scrivono i giornali su Italo. Sarebbe un buon inizio come assessore al decoro urbano. Tra l'altro Italo non c'è bisogno di questi espedienti per abbatterlo, cerca di farsi del male già da solo. Ha detto in consiglio che è il primo consigliere di maggioranza di Ràmon I, figurati se ha bisogno di un saluto algherese durante una votazione per fare notizia. Saldate il soldato Italo e se lo incontrate in giro salutatelo solo con un cenno del capo, senza alzate di braccia.

I giornali vogliono mettere alla gogna Italo e tutto per un braccio destro alzato. Stava votando, non era mica ad una riunione di partito, dai. E poi ricordiamo ai gentili lettori che le braccia destre alzate sono amiche dei fratelli coltelli, o almeno così dicono, sempre i giornali e i report in TV e molti italiani, ma non tutti dai, non è dittatura fino a che non si arriva oltre al 90% del dissenso.