L'osservatorio di Guerrini: Scontro aperto tra la stampa e Alessandra Todde

È un fatto del tutto inedito, ma ormai usuale, nell'Unione Sarda. L'editore afferma la linea del giornale. Occupando uno spazio che evidentemente dovrebbe appartenere ad altri. Ovvero al Direttore responsabile. Totalmente assente.





È una invasione di campo unica nel panorama dell'informazione nazionale. Che passa sotto il silenzio della stessa Fnsi e dell'Ordine dei giornalisti, attraverso le sue rappresentanze regionali. E che appare fortemente limitativa dell'autonomia del corpo redazionale. Oltreché dei suoi vertici. L'editore Zuncheddu non viola alcuna legge. Sia chiaro. Ma il rispetto dei ruoli tra proprietà e giornalisti appare non osservato. Effettivamente i tempi, nel panorama dell' informazione e della libertà di stampa, in Sardegna, sono cambiati. E non mi pare in meglio. Mario Guerrini.

È ormai scontro. Aperto. Tra la neo Governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, e il quotidiano L'Unione Sarda. Come appare oggi sul giornale cagliaritano. La Governatrice esprime con una nota punti di chiarezza in merito alla legge ("moratoria") sull'eolico. Il giornale le risponde. Con la voce del padrone, l'editore Sergio Zuncheddu.