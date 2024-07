Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il PSD'AZ riparte imperterrito da Solinas e Moro

IL MIO OSSERVATORIO (5823). I sardisti. Dopo 5 anni di naufragi ripartono da Solinas e Moro. Senza ombra di salvagente o scialuppe di salvataggio. È come se l'Europa, per ricostruire la democrazia, avesse richiamato (se possibile) Hitler e Mussolini. Un controsenso. Visto che Solinas e Moro sono protagonisti di una catastrofe politica senza precedenti. Il Psd'Az è escluso da tutti gli orizzonti. Non ha più un consigliere regionale. Ed ha perso persino quasi tutti i rappresentanti comunali. Il Consiglio Nazionale di Ghilarza, però, ieri, si è stretto attorno ai due ammiragli. Colati a picco in tutti i mari della politica sarda. Da parte di Solinas e Moro resiste la pervicacia nel mantenere le poltrone. Con le quali hanno fatto più danni di chiunque altro nella storia secolare dei 4 Mori. Un record straordinario. Platone quasi 2 mila e 500 anni fa diceva che "il potere logora". Andreotti, in tempi più recenti, ha aggiunto che "il potere logora chi non ce l'ha". Solinas e Moro lo hanno trovato più convincente. La bella ed esaustiva vignetta di Gef Sanna su La Nuova Sardegna di oggi.