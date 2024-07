L'osservatorio di Guerrini: La Beffa dell'eolico in Italia

Al secondo posto con 2271 Gw è la Sicilia. Al terzo la Campania con 1.959. Al quarto la Basilicata con 1.505. Quindi la Sardegna. E subito dopo con appena 3 Gw in meno la Calabria. Staccatissime tutte le altre Regioni. Ecco la situazione al Centro Nord: l'Emilia appena 45, il Piemonte solo 25. Nel Veneto 13. Umbria 4, Valle d'Aosta 3. E poi ci sono regioni con zero installazioni. Come Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. La spiegazione sta intanto nel fatto che le Regioni del centro nord sono densamente popolate. Ma, soprattutto, che il vento fondamentalmente spira soprattutto nella parte bassa dello stivale.

La beffa dell'eolico. In Italia. Non è solo la Sardegna a essere sovraccaricata nella produzione. Ma praticamente tutto il sud. Secondo i dati riferiti al 2023 la capacità eolica installata è in Sardegna di 1.186 Gw. Ed è la quinta Regione in Italia. È in testa la Puglia, con addirittura 3.107 (quasi il triplo).