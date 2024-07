L'osservatorio di Guerrini: La metaforfosi raggelante di Pili sull'eolico

Una "metamorfosi" sottolinea il FQ visibile in rete, del "berlusconiano" Mauro Pili, ricordando che il giornalista cominciò la sua carriera politica proprio come pupillo del cavaliere di Arcore. Lissia cita la delibera con la quale il Governatore Pili approvò gli impianti eolici nei territori di Ploaghe e Nulvi, su 600 ettari di terreno a ridosso della famosa basilica di Saccargia. Dove si è recentemente radunata una folla di simpatizzanti anti-eolico. Che nelle inchieste di Mauro Pili è oggi chiamato il "popolo di Saccargia". Una autentica beffa. La delibera citata da Lissia è del 29 luglio 2023.

