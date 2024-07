L'osservatorio di Guerrini: Libertà di disinformazione sul nuovo insediamento eolico a Villacidro

Del 16 marzo 2023. Firmata dal vicepresidente Giuseppe Fasolino. Di questo progetto di Torri eoliche a Villacidro, che ha ottenuto ovviamente anche la Valutazione di Impatto Ambientale dall' assessore all'Ambiente, nessuno ha parlato prima. Silenzio assoluto. L'invasione è stata presentata invece ieri come una novità. Ma lo sbarco è avvenuto in piena era del Circo Magico. Come ha ricordato il Consigliere regionale Luca Mandas (5 Stelle). Ricostruendo questa vicenda "antica". Tant'è che la stessa Governatrice Alessandra Todde ha chiarito che la "moratoria" non può bloccare (per legge) le opere già approvate e i cui lavori sono già cominciati. Non è, la mia, una difesa della Todde. È una difesa della verità.

Libertà. Di disinformazione. Il nuovo insediamento eolico di Santu Miali, a Villacidro. In Sardegna. Ha 13 anni di storia burocratica. E amministrativa. Non è "spuntato" ora. Come ha scritto ieri in prima L'Unione Sarda. Il progetto è del 2008. Un percorso lunghissimo negli uffici regionali. Che ha ottenuto una prima autorizzazione nel 2018 (Giunta Pigliaru). Poi una richiesta di proroga di inizio lavori. E quindi una nuova delibera della Giunta regionale di Christian Solinas.