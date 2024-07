Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il collasso della sanità in Sardegna è sotto silenzio mediativo

Il collasso della sanità in Sardegna. È sotto silenzio mediatico. Nell'Unione Sarda di oggi degli ospedali in crisi non si parla. Mentre pagine intere sono dedicate alle pale eoliche. Eppure è di poche ore fa l'allarme di Agnese Foddis, DG del Brotzu di Cagliari (il più importante complesso sanitario della Sardegna). Scrive a tutti che l'ospedale non ne può più. "Non ci sono più letti disponibili". La struttura è sostanzialmente vicina alla paralisi. La comunicazione è arrivata a tutti i responsabili dei vertici della Sanità pubblica regionale. Il sistema salute sta andando in tilt come un biliardino. Peggio: in malora. I medici , gli infermieri e tutti gli altri operatori sanitari sono lasciati soli. Ma lo scandalo vero non è solo questo. È che il diritto fondamentale alla salute dei cittadini sardi è retrocesso in Serie B nell' interesse mediatico. Chi dovrebbe vigilare sul sistema sanitario come un cane da guardia, dalla parte dei cittadini, ha gli occhi solo per l'assalto eolico. Gli inchiestisti hanno evidentemente ordini e direttive solo per occuparsi di quel problema. Come denuncio con l'Osservatorio. E la Nuova Sardegna? Idem come sopra. Con la differenza che ignora pure la invasione eolica e fotovoltaica. Per altre ragioni. Mario Guerrini.