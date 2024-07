L'osservatorio di Guerrini: Lo scandalo (presunto) delle patenti nautiche

La "voce" girava già da un po'. A Cagliari. E circolava anche qualche nome illustre di politico. Senza barca peraltro. Ma l'unico personaggio più o meno di questo tipo è quello di Roberto Raimondi. Salito alla ribalta per l'altro scandalo (presunto anche questo) della famosa laurea albanese di Christian Solinas. Raimondi è soggetto all' obbligo quotidiano di firma. Un pasticcio in più per lui.

La patente nautica. L'ultimo scandalo (presunto). Dei cagliaritani "in". E non solo loro. Avere l'abilitazione (falsa) a condurre imbarcazioni fuori porta in mare era diventata quasi una mania. E pare non costasse molto. Piccole cifre, qualche regalino, qualche beneficio. L'andazzo è stato scoperto dalla Procura di Cagliari e nella rete sono finiti fior di professionisti. A decine. Qualcuno è andato in galera, come il vice responsabile della Capitaneria di Carloforte, protagonista della concessione facile della patente nautica. Qualcuno altro ai domiciliari.