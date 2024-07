Attualità L'osservatorio di Guerrini: I centri commerciali Auchan in Sardegna

I centri commerciali Auchan. In Sardegna. Sono passati di mano. Da tempo. E per qualcuno è stato l'inizio della fine. Come accade per il Marconi, tra Cagliari e Pirri. Un gioiello. Con 45 negozi, un supermercato, la bellezza di 1600 posti auto. Un motore economico e commerciale molto importante. I negozi sono spariti uno dietro l'altro. Anche il supermercato, ora targato Conad, sta chiudendo. Nelle ultime ore sarebbe stata aperta la procedura di licenziamento per i 75 occupati. Gli ultimi della significativa struttura. Con nuovi drammi per chi perde il lavoro. Il tutto nel disinteresse dei media. Mentre i centri commerciali, come modello, non passano di moda. Anzi. Se ne sta costruendo uno gigantesco a poche centinaia di metri dall'aeroporto di Elmas. E l'ex Auchan Marconi? In malora. Magari per far posto ad altri piani speculativi. Dei soliti noti.