Attualità L'osservatorio di Guerrini: La rivolta degli ulivi continua

La "rivolta degli ulivi". Continua. Nelle campagne di Selargius (Cagliari). Con compostezza, civiltà ed entusiasmo. Contro il progetto di una stazione elettrica di Terna per il Tyrrhenian Link. Da cinque giorni si è formato un accampamento di lotta pacifica. La solidarietà arriva tangibile da tutta la Sardegna. E l'area soggetta ad esproprio forzato viene piantumata in un crescendo di generosità. Una ribellione nata spontaneamente dopo che le ruspe hanno estirpato, nottetempo, sei ulivi. È una resistenza politica assolutamente non violenta. Che vuole semplicemente scuotere le coscienze. Senza il clamore mediatico della campagna contro eolico e fotovoltaico nella cui regia si nascondono verosimilmente altri interessi. Per ora le istituzioni politiche sembrano non vedere questa straordinaria forza pacifica. Forse proprio perché pacifica. Ma la strada da seguire è questa. Coraggio.