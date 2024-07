L'invasione eolica mascherata dal Decreto Aree Idonee

L'associazione ANEV ha espresso forti riserve, sottolineando che la possibilità di escludere aree sottoposte a tutela e l'estensione delle fasce di rispetto fino a 7 km rendono il Decreto poco efficace e rischiano di vanificare gli obiettivi europei di sostenibilità. Todde ha ribadito che la Sardegna non accetterà più di essere considerata una regione di serie B e che le decisioni verranno prese localmente, coinvolgendo le comunità. Questo, secondo la presidente, è un passo avanti per combattere la speculazione energetica e garantire che l'energia prodotta rimanga a beneficio dell'isola.





Tuttavia, la realtà potrebbe essere diversa. Molti temono che dietro le parole di autonomia e rispetto per il territorio, si nasconda un'ennesima ondata di impianti che deturperanno il paesaggio e incideranno negativamente sull'economia locale, dalla pesca al turismo. L'isola, ricca di sole e vento, rischia di diventare il nuovo eldorado per gli speculatori dell'energia rinnovabile, a discapito dei sardi. In conclusione, il percorso del Decreto Aree Idonee è solo agli inizi, ma le preoccupazioni sono già alte. La Sardegna riuscirà a gestire in maniera autonoma e sostenibile le proprie risorse energetiche, o sarà sopraffatta dagli interessi esterni?

La Sardegna si trova al centro di un acceso dibattito sull'energia rinnovabile. Nonostante le dichiarazioni di intenti contrari, il Decreto Aree Idonee sembra aprire la porta a un'invasione di impianti eolici e fotovoltaici. Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ha annunciato con enfasi il via libera al Decreto sulle Aree Idonee, sottolineando che nei prossimi 180 giorni verranno identificati i siti per nuovi impianti energetici. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire che tali installazioni siano in linea con le esigenze locali e non imposte dall'esterno, come spesso accaduto in passato. Il Decreto è stato approvato dalla Conferenza Unificata, con l'accordo di Governo e Regioni. Tuttavia, le associazioni ambientaliste e alcuni politici locali criticano duramente il provvedimento.