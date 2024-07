Attualità L'osservatorio di Guerrini: Era un piccolo avamposto. È diventata una importante base di opposizione a Selargius

Era un piccolo avamposto. È diventata una importante base di opposizione. È il presidio spontaneo nato a Selargius (Cagliari) per frenare il progetto della stazione di Terna per il Tyrrhenian Link. In un terreno privato soggetto all'esproprio forzato. La solidarietà al gruppuscolo è arrivata praticamente da tutta la Sardegna. Da Nuoro e' giunto persino un camion con piante da mettere a dimora. Dopo che le ruspe hanno spazzato via i sei ulivi. Ma arriva di tutto. A comincia dal cibo, beni di prima necessità e riserve d'acqua. La sparuta pattuglia di coraggiosi resistenti si è ingrossata. È diventata un battaglione. Pacifico e dai toni e modi civili. Da Selargius parte un messaggio forte e chiaro ai signori dell'energia green e della politica: prima di tutto il rispetto della volontà popolare. Mario Guerrini. Foto Maria Paola Murgia