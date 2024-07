Attualità L'osservatorio di Guerrini: "L'omicidio di Arzana alle 9 di stamani in piazza"

L'omicidio di Arzana (Nuoro). Alle 9 di stamane. Nella piazza centrale del paese. Ad attendere Vincenzo Beniamino Marongiu, all' uscita da un bar, c'erano due sicari. Appena li ha visti ha cercato scampo nella fuga. Invano. I killer lo hanno abbattuto a colpi di pistola. E si sono allontanati. Marongiu, 52 anni, aveva un passato turbolento. Arrestato più volte per commercio di droga, armi ed esplosivo. Pare fosse collegato a diversi gruppi criminali. È stata una azione risoluta. Che sorprende per l'ora e il luogo. Una vera e propria esecuzione. Marongiu era forse un testimone scomodo. Non mi sorprenderebbe se l'omicidio fosse collegato alla rapina milionaria di due settimane fa alla Mondialpol di Sassari. Arzana è un paese di antiche tradizioni di violenza. Ai tempi dei sequestri di persona a scopo di estorsione, Orgosolo (Barbagia) era il crocevia nevralgico. Ma Arzana (Ogliastra) era sulla stessa lunghezza d'onda. Evidentemente non ha perso questo ruolo. Mario Guerrini. La piazza in cui è avvenuto l'omicidio.